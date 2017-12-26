Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Afrika basınına göre Eto'o Fenerbahçe'ye gidiyor

Golcülerinden verim alamayan Kanarya, 36’lık forveti bir süredir ilgileniyor. Dünyanın dört bir yanından istenen Eto’o’nun tercihi ise Fenerbahçe.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-lacivertliler bu sezon belki gol yollarında sıkıntı yaşamıyor ancak bunu daha çok orta saha ve defans oyuncularına borçlu. Hücum hattını henüz devreye sokamayan Kanarya, sorunu transferle çözmeye kararlı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü isim ise Samuel Eto'o...

Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk'le yakın bağı olan Kamerunlu yıldız, seçim kararı sonrası ayrılığı kafasına koymuştu. Eto'o'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği Afrika basınının da ilgisini çekiyor. Abidjantv'nin haberine göre Kamerunlu yıldızın rotası Fenerbahçe olacak.

'TÜRKİYE'DE KALACAK'

Afrika basınında yer alan haberde Samuel Eto'o'ya dünyanın dört bir yanından teklif geldiği vurgulandı. 36 yaşındaki oyuncu, yıldızının parladığı Mallorca'nun ilgisine olumlu yaklaşıyor ancak hala daha üst düzey performans sergileyebileceğini de düşünüyor.

Bu sebeple Mallorca'yı geri planda tutuyor. ABD ve Çin'den gelen astronomik tekliflere de bu sebeple 'evet' demiyor. Abidjantv'nin haberde paylaştığı detaylara göre Eto'o'nun aklı Fenerbahçe'de. Tecrübeli forvetin, devre arasında Antalyaspor'dan ayrılacağı ve rotasının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimle Eto'o arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA