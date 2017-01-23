Moussa Sow ve Vincent Aboubakar Afrika Kupası'nda rakip oldu

Gabon’un ev sahipliğinde yapılan Afrika Uluslar Kupası’nda A Grubu'da son maçlar oynandı. Kamerun, Gabon ile 0-0 berabere kaldı. Burkina Faso ise Gine Bissau'yu 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Burkina Faso grup lideri olarak üst tura yükseldi. Kamerun ise 2. olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

B Grubu'nda son maçlar bugün oynanacak. Ama Senegal ilk iki karşılaşmada aldığı galibiyetlerle liderliği garantiledi. 6 puanlı Senegal'in çeyrek finaldeki rakibi Kamerun olacak. Senegal'in bu akşamki Cezayir maçında alacağı skor gruptaki konumumu değiştirmeyecek. Bu durumda Fenerbahçeli Sow ile Beşiktaşlı Aboubakar, çeyrek finalde birbirlerine rakip olmuş olacaklar. Karşılaşma 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Dolayısıyla iki futbolcu da önümüzdeki hafta Süper Lig’de takımlarının maçlarında forma giyemeyecekler.

Kritik tarih ise 4-5 Şubat. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bu tarihlerde oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 ya da 5 Şubat'ta kozlarını paylaşacak.Senegal veya Kamerun'dan hangisi Afrika Kupası’ndan elenirse, o takımdaki oyuncuların dönmek için 1 haftalık süresi olacak. 2015'te Trabzonsporlu Medjani, Cezayir forması giyerken çeyrek finalde elendikten 1 hafta sonra lig maçında görev almıştı. Sow ya da Aboubakar, takımları çeyrek finalde elendikten bir hafta sonra kupadaki derbide forma giyebilecekler.