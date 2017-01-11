Afrika ve Asya takımları ikiye katlanacak!

2026 Dünya Kupası'nın formatında yapılan değişiklik, özellikle Afrika ve Asya gibi kıtaların turnuvada daha fazla ülkeyle temsil edilmesine ön ayak olacak.

FIFA Konseyi tarafından alınan kararla Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 2026'dan itibaren 32'den 48'e yükseltilmesi, futbolda gelişmekte olan bir çok ülkenin turnuvada daha fazla yer almasını sağlayacak.

Organizasyonun devam eden statüsünde görece az kontenjana sahip Afrika ve Asya kıtalarında yer alan takım sayısında, 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.

- Kontenjan sayısı artacak

Kıtalar kontenjanı bazında şimdiki sistemde, Avrupa'dan 13, Afrika'dan 5, Asya'dan 4 veya 5, Güney Amerika'dan 4 veya 5, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 3 veya 4, Okyanusya'dan ise en fazla 1 takım turnuvaya katılabiliyordu. Eklenen yeni 16 kontenjan, 6 kıta arasında bölüştürülecek.

2026 Dünya Kupası'ndan itibaren ev sahibi kontenjanının yanı sıra Avrupa'dan 16, Afrika'dan 9, Asya'dan 8 veya 9, Güney Amerika'dan 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 6 veya 7, Okyanusya'dan ise 1 takımın organizasyonda yer alması öngörülüyor.

Avrupa'dan 16 takımın kupaya katılması halinde, her grupta bu kıtadan bir takım bulunacak.

Kontenjan sayısındaki nihai kararın, 9 Mayıs'ta düzenlenecek 67. FIFA Kongresi'nde verilmesi bekleniyor.

- Maç sayısı artacak

Takım sayısının 48'e yükselmesinin ardından turnuvadaki en büyük değişiklik, 64'ten 80'e çıkarılan maç sayısında yaşanacak.

Yeni statü doğrultusunda, 48 takım, 3'erli 16 grupta mücadele edecek ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar üst tura yükselecek.

Gruplarından üst tura çıkacak takımlardan, eleme usulü yapacakları 5 maçı (son 32 turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, final) kazanan ülke kupaya uzanabilecek.

- Kupayı kaldırmak için maç sayısı değişmeyecek

Bugünkü statüde takımlar 3 grup maçına çıkarken, üst turda 4 eleme maçını da kazandıkları takdirde kupanın sahibi oluyor. Bu sistemde 7 maçta uzanılan kupa yolculuğu, 2026'dan itibaren uygulanacak yeni formatta da aynen devam edecek. Ayrıca, turnuva önceden olduğu gibi yine 32 gün içerisinde sona erecek.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım sayısının artması, turnuvanın ekonomik boyutuna da etki edecek.

- Gelir 6 milyar avroyu bulacak

Maç ve ülke sayısının artmasının ardından televizyon geliri, sponsor anlaşmaları ve bilet satışlarından FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'ndan öncekilere oranla 600 milyon avro daha fazla kar elde etmesi ve turnuvanın toplam gelirinin 6 milyar avroyu geçmesi hedefleniyor.

Benzer şekilde turnuvaya katılacak ve üst turlara çıkacak takımlara verilen para ödülünün de artırılması öngörülüyor.

- 4 kıta ev sahipliği başvurusu yapabilecek

Önceki iki şampiyonayı düzenleyen kıtaların sonraki organizasyonun ev sahipliği sürecine katılamaması kuralından dolayı Avrupa (2018'de Rusya) ve Asya (2022'de Katar) kıtaları, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapamayacak.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'na (OFC) bağlı ülkeler ise 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu yapabilecek.

Bu kıtalardan başvurusu kabul edilen ülke veya ülkelerin ev sahipliği sürecinde gereken koşulları sağlayamaması halinde bu kez UEFA'ya bağlı başka bir ülkenin teklifi gözden geçirilecek.

Turnuvayı ortaklaşa düzenlemeyi planlayan CONMEBOL ülkelerinden ABD, Kanada ve Meksika'nın, ev sahipliği sürecinde avantajlı olduğu iddia ediliyor.