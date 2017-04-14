Lyon'a ağır cezalar yolda! UEFA Disiplin Komitesi harekete geçti

Fransa’da yaşanan olaylar, Lyon’a pahalıya malolacak. Karşılaşmanın 45 dakika geç başlaması, tribünden inen taraftara engel olunamaması ve diğer yaşananların hepsinin Lyon’a ağır para cezası olarak yansıyacağı, UEFA Disiplin Komitesi’nden saha kapama da çıkabileceği dile getirildi.

Beşiktaş da torpiller ve yakılan meşalelerden dolayı cezaya alabilecek. Bu durum temsilci raporlarına yansırsa, Kartal da para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Biber gazlı müdahale

Fransız polisi, Lyon Stadı’na yürüyen Beşiktaş taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti. Karşılaşma öncesinde Fransız polisi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Stada yaklaşan Türk taraftarlara, Fransız polisi biber gazı sıkarken, çok sayıda taraftar bu gazdan etkilendi.

Yaşanan ilk gerginliğin ardından stada ulaşan taraftarlar, polis kontrolünde toplanmaya başladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren Beşiktaşlılara burada da biber gazlı müdahale edildi. Müdahalenin ardından bir taraftarın başından yaralandığı belirtildi. Bazı Beşiktaşlı taraftarların da sert müdahalelerle göz altına alındığı görüldü.

‘Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lyon’da yaşanan olaylara katıldığı canlı yayında tepki gösterdi. Erdoğan maç öncesi olayların patlak verdiğinin ifade edilmesi üzerine, “Orada Erdoğan yok maç Fransa’da oynanıyor. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli” dedi. Cumhurbaşkanı, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükseleceğine inandığını da ifade etti.