Ağrıları bulunan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki Porto maçında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak
Bu akşam Porto deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta, kasığında ağrıları bulunan Atiba Hutchinson'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Siyah-Beyazlıların orta sahasının önemli isimlerinden Atiba Hutchinson'ın kasığında bulunan ağrı nedeniyle oynamasının zor olduğunu öğrenildi.
34 yaşındaki Kanadalı futbolcu, iğneyle sahaya çıkma isteğini hocası Şenol Güneş'e bildirirken, son kararın maç saatinde Güneş tarafından verileceği belirtildi.
Atiba'nın yokluğu halinde bu sezon henüz ilk 11'de şans bulamayan Gary Medel veya Tolgay Arslan'ın o bölgede forma giymesi bekleniyor. (Fanatik)
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