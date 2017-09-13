Ağrıları bulunan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki Porto maçında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak

Siyah-Beyazlıların orta sahasının önemli isimlerinden Atiba Hutchinson'ın kasığında bulunan ağrı nedeniyle oynamasının zor olduğunu öğrenildi.

34 yaşındaki Kanadalı futbolcu, iğneyle sahaya çıkma isteğini hocası Şenol Güneş'e bildirirken, son kararın maç saatinde Güneş tarafından verileceği belirtildi.

Atiba'nın yokluğu halinde bu sezon henüz ilk 11'de şans bulamayan Gary Medel veya Tolgay Arslan'ın o bölgede forma giymesi bekleniyor. (Fanatik)