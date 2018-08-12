Ağrı'lı Ramazan'ın Fenerbahçe ve Ali Koç hayali gerçek oldu
Elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak kollarını kaybeden 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'in hayali gerçekleşti.
Ağrı'da elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak kollarını kaybeden 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'in Fenerbahçe'yi izleme hayali gerçek oldu.
Taşdemir, Bursaspor maçı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Sportif Direktörü Damien Comolli ve yeni transfer Islam Slimani ile bir araya geldi.
Anlamlı ziyarette Ramazan Taşdemir, Başkan Koç, Comolli ve Slimani ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ramazan, daha sonra FBİAD'ın (Fenerbahçeli İş Adamları Platformu) davetlisi olarak Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.
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