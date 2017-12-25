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Aguero Real Madrid'e transfer oluyor

Pep Guardiola'nın geçen yıl soğuk baktığı bu yıl ise gözdesi olan Sergio Kun Agüero'nun devre arasında Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.

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Manchester City tarihinin en skorer ismi konumunda bulunan Sergio Agüero'nun bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

Yıldız golcünün takımın menajeri Pep Guardiola'yla sorunlar yaşadığı iddia edilirken devre arasında başka bir kulübe transfer olabileceği belirtilmişti.

İspanya'da yayım yapan ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi ise bugün Sergio Agüero ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fanatik'te yer alan haberde hafta sonu El Clasico'da Barcelona'ya 3-0 yenilerek büyük bir hüsran yaşayan Real'in Arjantinli futbolcuyu gündemine aldığı yazıldı.

Real Madrid taraftarları, Barça karşısında alınan yenilginin ardından özellikle Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'yu hedef tahtasına oturtmuştu.

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