Ahmet Ağaoğlu; Muammer Saka, Ömer Sarıoğlu ve Özer Bayraktar'ı yanına alacak

Hayrettin Hacısalihoğlu’nu tekrardan göreve getirmeyi planlayan Ağaoğlu, Muammer Saka, Ömer Sarıoğlu ve Özer Bayraktar gibi önemli isimlere de yer vermeye hazırlanıyor.

Bordo-Mavili camia, Muharrem Usta’nın sürpriz bir şekilde olağanüstü kongre kararı alması sonrasında harekete geçmiş ve ‘tek aday’ üzerinde çalışmalara başlamıştı. Ancak ismi geçen birçok başkan adayı, Fırtına’nın maddi anlamdaki sıkıntıları nedeniyle çekimser davranmış ve aday olmamıştı.

Camiada, her geçen gün yeni bir isim ortaya atılırken, geçtiğimiz hafta eski Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı’na aday olacağını söylemişti. Yarın resmi olarak adaylığını açıklayacak olan Ağaoğlu, ekibindeki isimleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Diğer isimler belirsiz

Fırtına’nın eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu’nu tekrardan göreve getirecek olan Ağaoğlu, ekibinde Muammer Saka, Ömer Sarıoğlu ve Özer Bayraktar gibi önemli isimlere yer vermeye hazırlanıyor. Ağaoğlu’nun yönetiminde bu isimlerin etkili olması beklenirken, diğer yöneticilerin de yakın zamanda belli olacağı öğrenildi.

(Fanatik)