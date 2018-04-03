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Ahmet Ağaoğlu başkan olursa Yusuf ve Abdülkadir takımda kalacak

Trabzonspor'un genç yetenekleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın satılacağı iddiaları sürekli olarak gündeme gelirken başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Finansal sıkıntıyı iki oyuncuyu satarak aşmak gibi bir planı olmadığını belirten Ağaoğlu, başkan olması durumunda böyle bir satışın olmayacağını söyledi.

Ağaoğlu “ Böyle bir şey olabilir mi! Kendi özümüze çok ihtiyacımız var diyen bir insan olarak ilk iş Abdülkadir’i, Yusuf’u mu satacağım yani! Yusuf ve Abdülkadir, Trabzonspor’un finansal sorunuyla ilişkilendirilecek bir konu değildir. Finansal sorunlar farklı düzlemlerde çözülür. An itibariyle altyapıdan zarzor çıkmış, kendinden sonraki arkadaşlarına örnek olacak bu 2 kardeşimizin satışı gündemimde yok." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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