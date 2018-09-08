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Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyada yayılan bayrak görseli için çok sert konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş Kompleksinde oynanan Türkiye - Rusya maçında tribünlerde bayrakların yere düşmesinin rüzgar sonucu olduğunu belirtti, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

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Bordo mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal medyada dün geceden beri paylaşılarak şehrimiz ve taraftarımız üzerinde olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılan fotoğrafa şöyle bir dikkatlice bakalım; Koltuk üzerlerinde ve yerde bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok. Yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortadayken, rüzgarın suçunu taraftarımızın üstüne yükleyerek olumsuz bir algı yaratma çabalarının hangi prematüre beyinlilerin ürünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Bu düşünce içerisinde olan zavallılar şunu iyi bilsinler ki; bir toplumun en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak, yapılabilecek en aptalca hatadır ifadelerine yer verdi.

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