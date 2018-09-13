Ahmet Ağaoğlu: Fikret Orman, Burak Yılmaz için beni aradı

Burak’ın 15 Mayıs’ta herkese ödeme yapıldığını ancak kendisine yapılmadığını ifade etmesine yanıt veren Ağaoğlu Burak dahil olmak üzere tüm alacaklı futbolculara 18 Mayıs’ta yapıldığını ancak tecrübeli golcünün bir ihtimal gözden kaçırmış olabileceğini söyledi.

BURAK GÖZDEN KAÇIRMIŞ OLABİLİR

Ağaoğlu “18 Mayıs’ta Halkbank’a 80 Milyon TL giriş oldu. Aynı gün saat 14.00’te tüm futbolcuların alacakları yatırıldı. Burak Yılmaz da dahil. Belgeler de var. Belli ki Burak bunu gözden kaçırmış olabilir“ dedi.

SATMAMAK İÇİN SON ANA KADAR UĞRAŞTIM

Ağaoğlu transfer döneminde Burak’ın takımda kalması için var gücüyle uğraştığını belirterek “Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile görüştüm beni aradı. Burak’ı kesinlikle satmayacağımı söyledim. Fikret Başkan da almayacağız o zaman dedi, başkanlar nezdinde iş bitti. Burak kendisine de sorabilir. Başkaları araya girmiş vs. bunlar bizi bağlamaz. Ben Burak Yılmaz’ı vermemek için son ana kadar uğraştım, bunun belgeleri de var. Ancak bunu da gözden kaçırmış olabilir. Bunun en yakın tanığı da Fikret Orman’dır“ ifadelerini kullandı.

(Haber61)