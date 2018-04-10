Ahmet Ağaoğlu: Hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mazbatayı yarın alacak. Ağaoğlu resmen göreve başlamadan önce camiaya önemli mesajlar verdi:

Umudun bittiği yerde Karadeniz insanının hırsı başlar. İmkansız diye bir şey yoktur. Gerçekleştirmek zaman alır.

Sistemli, planlı, programlı şekilde 3-4 yıl içinde sorunlar çözülebilir. Zaten bir altyapı madeni üzerinde oturuyoruz.

Hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin. 3-4 yıl içinde Trabzon ayakta alkışlanacak bir takım olacak.

Kimse benden sabırsız olmasın. Ancak elimizdeki en büyük değeri kaybetmemek için sabır lazım.

Temmuz ayında tüzük-tadil kongresini toplayacağız. Trabzonspor’un yeni bir tüzüğe ihtiyacı var.

Mevcut kadroda asla tasarruf yapmayacağız ancak Trabzonspor hiçbir şekilde yarışın dışında kalmaz.

3 ay içinde 80 milyon, sezona başlamak için 200 milyona ihtiyaç var. Önceliğimiz ekonomi olacak.

(Aksam)