Ahmet Ağaoğlu: Hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin
Ağaoğlu: 3 ay içinde 80 milyon TL’lik sıcak para gerekiyor. Yeni sezon için de 200 milyon TL nakit lazım.
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mazbatayı yarın alacak. Ağaoğlu resmen göreve başlamadan önce camiaya önemli mesajlar verdi:
Umudun bittiği yerde Karadeniz insanının hırsı başlar. İmkansız diye bir şey yoktur. Gerçekleştirmek zaman alır.
Sistemli, planlı, programlı şekilde 3-4 yıl içinde sorunlar çözülebilir. Zaten bir altyapı madeni üzerinde oturuyoruz.
Hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin. 3-4 yıl içinde Trabzon ayakta alkışlanacak bir takım olacak.
Kimse benden sabırsız olmasın. Ancak elimizdeki en büyük değeri kaybetmemek için sabır lazım.
Temmuz ayında tüzük-tadil kongresini toplayacağız. Trabzonspor’un yeni bir tüzüğe ihtiyacı var.
Mevcut kadroda asla tasarruf yapmayacağız ancak Trabzonspor hiçbir şekilde yarışın dışında kalmaz.
3 ay içinde 80 milyon, sezona başlamak için 200 milyona ihtiyaç var. Önceliğimiz ekonomi olacak.
(Aksam)
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