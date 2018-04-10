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Ahmet Ağaoğlu: Hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin

Ağaoğlu: 3 ay içinde 80 milyon TL’lik sıcak para gerekiyor. Yeni sezon için de 200 milyon TL nakit lazım.

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TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mazbatayı yarın alacak. Ağaoğlu resmen göreve başlamadan önce camiaya önemli mesajlar verdi: 

Umudun bittiği yerde Karadeniz insanının hırsı başlar. İmkansız diye bir şey yoktur. Gerçekleştirmek zaman alır.

Sistemli, planlı, programlı şekilde 3-4 yıl içinde sorunlar çözülebilir. Zaten bir altyapı madeni üzerinde oturuyoruz.

Hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin. 3-4 yıl içinde Trabzon ayakta alkışlanacak bir takım olacak.

Kimse benden sabırsız olmasın. Ancak elimizdeki en büyük değeri kaybetmemek için sabır lazım.

Temmuz ayında tüzük-tadil kongresini toplayacağız. Trabzonspor’un yeni bir tüzüğe ihtiyacı var.

Mevcut kadroda asla tasarruf yapmayacağız ancak Trabzonspor hiçbir şekilde yarışın dışında kalmaz.

3 ay içinde 80 milyon, sezona başlamak için 200 milyona ihtiyaç var. Önceliğimiz ekonomi olacak.

(Aksam)

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