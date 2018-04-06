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Ahmet Ağaoğlu: Kurtuluş reçetemiz bizim alt yapımızdır

Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'da başkan adayı Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun sözleri şöyle;

Trabzonspor'un nasıl şampiyon olduğu unutuldu. Bizim bir altyapımız var. Oranın yeniden harekete geçirilmesi lazım. Kurtuluş reçetemiz budur. Bizim en büyük hatamız yıllardır İstanbul takımlarının transfer politikalarını uygulamamız oldu. Biz onların bir futbolcuya verdiği paranın yüzde 20 fazlasını versek bile buraya futbolcu getiremeyiz. Trabzonspor, Çin ve Katar öncesi son durak olmamalı. Transfer politikamız kökten değişmeli. Bizim son transferlerimizin kulübe getirdiği külfet çok yüksek. Borçlarımızı yapılandırmamız lazım. Faiz yükünü hafifleterek vadeye yaymalıyız. Şu an kulübün kasasında 5 kuruş yok. Bunu bilerek göreve geliyoruz. Bu konuda çalışma da yaptık.

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