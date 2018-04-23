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Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etmesiyle ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olaylı derbi sonrası, başından yaralanan Şenol Güneş'i ziyaret etmesiyle ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

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Başkan Ağaoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Şenol Güneş’i ziyarete gitmesiyle ilgili olarak ortaya atılan iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, “Hocanın hastaneye kaldırıldığını duyunca hemen hastaneye gittim. Sıkıntı büyük. Ama Trabzonspor başkanının gerektirdiği ağırlıkla konuşmak zorundayım. Trabzonspor’un başarılarında futbolcu ve hoca olarak hizmet etmiş, Türk futboluna hizmet etmiş, Trabzon ve Trabzonspor sevdalısı, benim insanım başına darbeyi alırsa ben oraya giderim” ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Eleştiri aldık, senaryonun, zincirin son halkası benmişim. ‘Trabzonlu Tolga Zengin başlattı, Trabzonlu Mustafa Pektemek devam ettirdi, Şenol Güneş devam etti, zincirin son halkası Ahmet Ağaoğlu’ diye yazanlar oldu. Sözüm ona spor yazarı olduğu iddia eden insanlar bunu televizyonda ifade etti. Tek şey söyleyeceğim; insanın kafasındaki düşünce neyse gördüğü manzara da o olur. Kafanızdaki düşünce sakatsa, prematüreyse kime bakarsanız kendinizi görürsünüz” diye konuştu.

(Haber61)

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