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Ahmet Ağaoğlu yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na verdi

Trabzonspor Kulübünde 7-8 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesi, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi.

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Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ömer  Sağıroğlu ve Cahit Erdem, Divan Başkanlık Kuruluna geldi. Hacısalihoğlu,  Ağaoğlu'nun listesini, Divan Kurulu Başkanı Sürmen'e teslim etti.

Başvuru sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Ali Sürmen,  yeni yönetimden divan olarak beklentileri olduğunu belirterek, adeta kangren  haline gelmiş tüzüğün bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sürmen, yeni tüzük için ilerleyen günlerde tüm kurumlar olarak,  seçilecek yönetimin talep ettiği her türlü katkıyı vermeye hazır olacaklarını  ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'umuzun uzun zamandır ekonomik, sportif ve idari  sorunlarının yığılması sonucunda mevcut yönetim kurulumuz, olağanüstü genel kurul  kararı almıştır. 8 Nisan Pazar günü kongremizi yapacağız. Adaylarımızın liste  çalışmalarını izledik. 'Genel kurula aday çıkar mı, çıkmaz mı?' tartışmalarının  yapıldığı bu süreçte divan kurulu olarak spekülasyonlara inanılmamasını, bu  camianın kendi içerisinde her zaman kendini yönetebilecek insanları  çıkarabileceğini söyledik ve bugün adaylık yarışı yapılacağı anlaşılmaktadır.  Trabzonspor'un bundan sonraki çalışmaları, 'Şampiyon olacağız, gökten yıldız  indireceğiz' çalışmaları değil. Yeniden yapılanma, yeniden camianın aklıseliminin  beklediği futbolcu, teknik kadro ve taraftar kitlesine ulaşma çalışmasıdır.  Burada gelinen noktada kimsenin geriye bakıp suçlu aramaması gerekiyor ancak her  yönetenin nerede hata yaptığını anlatması, söylemesi, yeni yöneticilerin de  dinlemesi gerekiyor."

Kavga değil, barış ortamı gerektiğini vurgulayan Sürmen, "Eleştiri de  olacaktır. Bu eleştiriler hakarete varmayan, yapıcı eleştiriler olmalıdır.  Eleştirmek, tenkit etmek, moral bozucu cümlelerle yapılmamalıdır. Kim seçilirse  seçilsin, ortak aklı oluşturması gerekir. Cumartesi ve pazar günü yapılacak  kongrenin ilk gününde yönetim faaliyet raporlarını ve konuşmacıların fikirlerini  alacağız. Ahmet Ali Ağaoğlu ve Metin Kaya'ya, onların yönetim kurulu listesindeki  arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu asil üyeliğine adaylık başvurusu yapan Levent  Sekban'a hayırlı olsun." diye konuştu.

Hacısalihoğlu: "Trabzonsporluyum diyen herkes destek vermeli"

Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu ise  Trabzonspor'un zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Belki de kulüp kurulduğu günden bu yana en zor dönem yaşanıyor. Bunun  üstesinden ne kadar gelinebilir, hep beraber nasıl gayret edip çözeriz, bunun  çalışmasında olacağız. Ne kadar başarırız onu bilemiyorum, tahmin etmek de zor.  Tüm iyi niyetimiz ve Trabzonspor sevgisiyle bunu yapmak için uğraşacağız.  Buradaki destek yönetime değil, Trabzonspor'a olacaktır. Trabzonsporluyum diyen  herkes destek vermeli."

Trabzonspor'un şartlarını herkesin bildiğini dile getiren  Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'u anlatmak gerekmez, herkes her dakika Trabzonspor'u  yaşar. Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve  talip olduk, bunu biliyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz.  İnşallah sonunda ama bir, ama üç, ama beş yıl sonra Trabzonspor eski mutlu  günlerine kavuşacaktır. Başka dönemlerden bu dönemi lütfen farklı algılayın. Bu  bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Ağaoğlu'nun listesindeki Ömer Sağıroğlu ile  diğer başkan adayı Metin Kaya, kongrede kullanacakları oy pusulalarının renk  seçimini gerçekleştirdi. Buna göre Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya ise mavi  pusulayı kullanacak.

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