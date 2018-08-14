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Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Real Sociedad'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Real Sociedad'a transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"YUSUF YAZICI'YI SORANLAR VAR AMA..."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Real Sociedad'a transfer olacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Yusuf Yazıcı ile ilgili soran var ama masaya oturacağımız bir teklif yok." dedi.

"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE MASAYA OTURURUZ"

Yusuf Yazıcı'nın durumuyla ilgili sözlerine devam eden Ahmet Ağaoğlu, "Bize ne teklif yapıldı, ne de başka bir şey var. Birileri bir şeyler söylüyor ama dikkate alacağımız şeyler değil. Düşündüğümüz rakamları telaffuz eden olursa, masaya otururuz. Şu anda sağdan, soldan dolaylı gelen rakamlar bize çok uzak. Bu şekilde kimseyle masaya oturmayız." diye konuştu.

(Sporx)

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