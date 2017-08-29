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Ahmet Bulut, Arda Turan'ı Galatasaray'a getiriyor

Barcelona'da satış listesine konan Arda Turan, Galatasaray'la masaya oturuyor.

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Galatasaray, Arda Turan defterini bir türlü kapatmıyor. Cim-Bom, Barcelona’da huzursuz günler geçiren milli yıldız için bu hafta içinde menajer Ahmet Bulut’un kapısını çalacak ve son durumunu soracak.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol kulübü ile görüşen Ahmet Bulut’un Arda’yı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara transferin şartlarını ileteceği ifade edildi.

Cim-Bom, yıldız futbolcuyu bu sene için kiralayıp satınalma opsiyonuyla beraber kazandırmak istiyor. Barcelona’da istediği şansı bulamayan Arda’nın da Galatasaray’a çok gelmek istediği biliniyor.

Başkan Dursun Özbek veya futbol direktörü Cenk Ergün, Arda cephesiyle masaya oturacak ve şartları yeniden konuşacak.

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