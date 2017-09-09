Ahmet Bulut'tan flaş Diego Costa açıklaması

Diego Costa bombasını patlatmak üzereyken, yıldız golcünün son anda kararından vazgeçmesiyle sarsılan Fenerbahçe camiası, başkan Aziz Yıldırım ve yönetimini topa tutarken, bugün Costa hakkında ortaya atılan ‘Ahmet Bulut’ iddiası bir anda gündemi değiştirdi.

Fenerbahçe’nin 1 yıllık teklifini kabul eden, ardından yalnızca 3 aylığına gelirim diyen ve son olarak transferden vazgeçen İspanyol yıldızın verdiği son kararda menajer Ahmet Bulut’un parmağı olduğu iddiası sarı lacivertli taraftarları kızdırırken, ünlü menajerin hedef tahtasına oturtulması dikkatlerden kaçmadı.

Ortaya atılan iddiaların ardından FIFA Menajeri Ahmet Bulut StarSpor’a özel açıklamalarda bulundu. Diego Costa transferinde konuşulan konulardan her hangi bir bilgisi olmadığını belirten Bulut, ünlü futbolcunun zaten Atletico Madrid’e gideceğini söylerken, hakkında yapılan haberleri olduğu gibi yalanladı.

İşte Ahmet Bulut’un açıklamaları…

Diego Costa iddiası için ‘Ne alaka’ demekten başka bir şey söyleyemiyorum. Oyuncu Fenerbahçe’ye imza atsa ben para kazanırdım zaten, neden bozayım işi. Ayrıca Diego Costa 3 aylığına imza atmayı kabul etmişti. Konuşmalarda, bire bir görüşmelerde ben yoktum Costa, Atletico Madrid’e gidecek. Hakkımda yapılan haber olduğu gibi hayal ürünüdür. Kaldı ki ben menajerim ve her kulüple iş yapabilirim.