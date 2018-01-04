Ahmet Bulut'un Everton'la transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı

Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ahmet Bulut, Cenk Tosun ile anlaşmaya varan Everton ile temasa geçti ve transfer için bir görüşme yapıldı. Daha önce İtalya'dan Milan ile de görüşen Bulut'un, Everton'dan kesin bir cevap alamadığı ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde tekrarlanabileceği kaydedildi.

Barcelona'nın bu sezon henüz dakika alamayan Arda Turan için 20 milyon euro bonservis bedeli istediği de ifade edildi.