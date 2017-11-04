Ahmet Çakar: Fenerbahçe için 2017-2018 sezonu sona ermiştir Osmanlıspor beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe için ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.