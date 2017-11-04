Ahmet Çakar: Fenerbahçe için 2017-2018 sezonu sona ermiştir
Osmanlıspor beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe için ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Osmanlıspor maçının ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.
Twitter'dan paylaşım yapan Çakar, "Fenerbahçe için 2017 -2018 sezonu sona ermiştir ... suni gündeme gerek yok ... Herkes dağılsın .." ifadelerini kullandı.
(Ajansspor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.