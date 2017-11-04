Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ahmet Çakar: Fenerbahçe için 2017-2018 sezonu sona ermiştir

Osmanlıspor beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe için ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Osmanlıspor maçının ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Çakar, "Fenerbahçe için 2017 -2018 sezonu sona ermiştir ... suni gündeme gerek yok ... Herkes dağılsın .." ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Süleyman Soylu: Ciddi bir temizlik yapıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: Ciddi bir temizlik yapıyoruz

Lanetli kapı! Kim buraya girdiyse esrarlı bir şekilde öldü

Lanetli kapı! Kim buraya girdiyse esrarlı bir şekilde öldü

Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna mı olacak? İşte o isimler

Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna mı olacak? İşte o isimler

Dünyadaki en tehlikeli şehirler

Dünyadaki en tehlikeli şehirler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA