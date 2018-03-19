Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile muhtemel cezayla Devler Ligi'ne gidemeyecek

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlasa dahi UEFA'dan gelmesi muhtemel cezayla Şampiyonlar Lig'ne gidemeyeceğini iddia etti.

Galatasaray'ın muhtemel cezayla organizasyona katılamayacağını ve 20-25 milyon euroluk gelirden olacağını belirten Çakar, bu durumda ligi ikinci sırada bitirecek takımın Devler Ligi'ne direkt olarak katılacağını, lig üçüncüsünün ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacağını ifade etti. Bilindiği gibi Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak katılıyor. Değişen kurallara göre ikinci sırada yer alacak takım artık 3 ön eleme oynayacak.

Yeni kurallarla takımlarımız Fransa hariç büyük liglerdeki takımlarla eşleşmeyecek.