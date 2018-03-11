Ahmet Çakar, Galatasaray'ın golünde Serkan Kırıntılı'nın elini çektiğini iddia etti

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar'dan olay bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş'ün attığı gol ile zirve yarışında önemli bir galibiyet alırken, Ahmet Çakar, Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ahmet Çakar, "Aaaaaa şimdi gördüm, çok tuhaf. Galatasaray'ın ikinci golünde Konya kalecisi Serkan Kırıntılı son anda elini çekiyor. Çok tuhaf çook!!!" tweetine paylaştı. Bu sözler sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.