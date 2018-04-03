Ahmet Çakar: Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağını duydum

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Çakar, Galatasaray'ın Avrupa'dan men cezası alabileceğini ve bu nedenle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edebileceğini söyledi. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Şampiyon olup oynayacak demiyorum, beni dikkatli dinleyin. Bir arkadaşım İsviçre'den bana bir bilgi verdi. Galatasaray önümüzdeki sezon ceza alıp Avrupa'ya gidemeyebilir.

GALATASARAY MEN EDİLECEK DİYE DUYDUM

Fenerbahçe'nin ben kalan 7 maçı da kazanıp 21 puan toplayacağına inanıyorum. Bu puanları toplarsa Fenerbahçe ya şampiyon olur ya da 2. olur. Galatasaray ceza alırsa Şampiyonlar Ligi'ne giden takım Fenerbahçe olur. Ben Galatasaray, Avrupa'dan %100 men edilecektir demiyorum ama aldığım duyuma göre Galatasaray'ı UEFA men edecek diye duydum.