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Ahmet Çakar: Sivas son saniyede golü attı ama Samet Aybaba'nın suratı ağlamaklı oldu

Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un karşı karşıya geldiği ve 1-1 ile sonuçlanan müsabaka sonrası yorumcu Ahmet Çakar'ın attığı twit gündeme bomba gibi düştü.

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Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir Sivasspor karşılaşması sonrası attığı twit ile yine olay oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ruh haline dair yorumlarda bulundu.

Çakar, attığı twitte: ''Başakşehir stadında 40 yıllık futbol hayatımda görmediğim bişeyi gördüm.Sivas son saniyede golü attı ama hocası Samet aybaba nın suratı ağlamaklı oldu.....'' ifadelerini kullandı.

SAMET AYBABA'DAN SOSYAL MEDYA CEVABI

Karşılaşma sonrası "Gole sevinmediğiniz yönünde iddialar var." sorusuna Aybaba şöyle cevap verdi;

"Bir futbol adamına böyle bir şey sormayın. İyi yaptığımız şeye seviniriz, kötüye üzülürüz. Böyle şey mi olur? Bin tane şey düşünüyoruz, bu söylediğinizi düşünmüyoruz."

(Sporx)

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