Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde kapatırken, hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tartışma yarattı.

Karabükspor, maçın ilk yarısında Gabriel Torje ve Seleznyov'un ceza sahası içerisinde yer kalmasının ardından penaltı bekledi; ancak Ulusoy oyunu devam ettirdi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise bu pozisyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yine hakem rezilliği. Karabükspor'un 2 net penaltısı verilmedi." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: