Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a tepki
Ahmet Çakar, G.Saray-Karabükspor maçının hakemini sert bir dille eleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kardemir Karabükspor'u ağırladı.
Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde kapatırken, hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tartışma yarattı.
Karabükspor, maçın ilk yarısında Gabriel Torje ve Seleznyov'un ceza sahası içerisinde yer kalmasının ardından penaltı bekledi; ancak Ulusoy oyunu devam ettirdi.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise bu pozisyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yine hakem rezilliği. Karabükspor'un 2 net penaltısı verilmedi." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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