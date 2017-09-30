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Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a tepki

Ahmet Çakar, G.Saray-Karabükspor maçının hakemini sert bir dille eleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kardemir Karabükspor'u ağırladı. 

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde kapatırken, hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tartışma yarattı.

Karabükspor, maçın ilk yarısında Gabriel Torje ve Seleznyov'un ceza sahası içerisinde yer kalmasının ardından penaltı bekledi; ancak Ulusoy oyunu devam ettirdi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise bu pozisyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yine hakem rezilliği. Karabükspor'un 2 net penaltısı verilmedi." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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