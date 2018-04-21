Ahmet Çakar'dan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı yorumu: Galatasaray maçı hakemle kazandı

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı.

63. dakikada Alanyaspor'da Douglas'ın Muslera'yı geçerken ceza alanı içinde yerde kaldığı, ancak öncesinde ofsayt kararı çıkan pozisyona değinen Çakar, "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı, hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti." mesajını paylaştı.

Çakar'ın bu paylaşımının ardından Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

(Sporx)