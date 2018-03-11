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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak tweet!

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinin ardından yine sosyal medyada çok ses getiren bir paylaşımda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve haftayı Medipol Başakşeihir'in üzerinde ikinci sırada bitirdi.

Mücadelenijn ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medyadan yine çok ses getirecek bir yorumda bulundu.

Çakar'ın bu kez hedefindeki isim ise Şenol Güneş'ti.

İşte Ahmet Çakar'ın o tweeti:

Aykut Kocaman ın bahsettiği “Taç hırsızı” bu gece yine olay yerinde görüldü.Eşgali: 1.80 cm boylarında ,65-70 yaşlarında, karadeniz şivesiyle konuşan ,kumral tenli , bol saçlı bir erkek!!!!

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