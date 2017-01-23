Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu'na şok gönderme!
Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Başakşehir maçından sonra Emre Belözoğlu için 'Onu hakeme ve rakibe karşı yumuşak görmek bizi mutlu etti' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Arena'da konuk ettiği lider Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar ise Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı.
Çakar, "Emre Belözoğlu'nu yıllardır izleriz. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3-5 futbolcusundan biridir. Ama dün gece onu sakin, rakibe yumuşak, hakeme karşı kibar görmek, bizi ayrı bir mutlu etti. İnşallah diğer maçlarda da Emre dün geceki gibi mülayim, suya sabuna dokunmayan Emre olarak devam eder." ifadelerini kullandı.
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