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Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarlarına 'Omurgasızlar' tepkisi

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında yaptığı tezahüratlar sonrasında Ahmet Çakar'dan tartışılan bir paylaşım geldi.

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Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede taraftarların "Şikeci Trabzonspor" tezahüratı yapmasının ardından Ahmet Çakar'dan da olay bir mesaj geldi.

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey Galatasaray taraftarı! Birkaç yıl önce siz değil miydiniz "2010-11 Şampiyonu stadımıza hoşgeldiniz" diyerek Trabzonspor'u öven? Bu gece şikeci Trabzon demek nasıl bir omurgasızlıktır?" ifadelerini kullandı.

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