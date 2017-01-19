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Ahmet Çalık, Beşiktaş'tan da teklif almış

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, basın toplantısında sarı kırmızılılara geliş sürecini anlattı. Milli futbolcu, Beşiktaş'tan teklif geldiğini de belirtti.

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Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Milli futbolcu, transfer süreciyle ilgili ve sarı kırmızılılardaki geleceği hakkında sorularını yanıtladı. 
 
İşte Ahmet Çalık'ın açıklamaları: 
 
Sosyal medyada Galatasaray haberleri gördüm. Sonra menajerim aradı. Heyecanlandım, babama söyledim, tuttuğum takım. Hayal ettiğim kulübe geldim. Çok mutluyum, gururluyum. Kulübe geldiğimde ilk olarak hocayla konuştum. Benimle olumlu konuştu ve çok etkiledi. Bu forma altında kaptanlık yapmak istiyorum. 
 
Beşiktaş açıklaması
 
Menajerim Beşiktaş'ı da söyledi. Düşüncemi sordu, 'Konuşmamıza gerek yok düşüncemi biliyorsun' dedim. Galatasaray'ı istiyordum. 
 
Topu oyuna sokmada daha özgüvenli olabilirim. Bizim gibi defans oyuncularının daha çok çalışması lazım. Savaşmamız lazım. Buraya hep gelmek istediğimi dile getiriyordum. Maddi fedakarlığı konuşmaya gerek yok.

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