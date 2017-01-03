Ahmet Çalık Galatasaray'a transfer olamadı!
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi için Galatasaray ile anlaşamadıklarını ve transferin iptal olduğunu açıkladı. Peki Ahmet Çalık, neden Galatasaray'a transfer olamadı? Detaylar haberimizde.
Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transfer olması beklenirken; bir flaş açıklama Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'dan geldi ve Cavcav, Galatasaray'ın Ahmet Çalık'ı transfer etmeyeceğini açıkladı.
ASpor muhabiri Aykut İnce'ye açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "Galatasaray ile görüştüm, bu iş bitti; Galatasaray bu transferi yapmayacak. Galatasaray, 3 milyon euro da verse, 4 milyon euro da verse biz Ahmet Çalık'ı İstanbul'da göndermeyeceğiz. Beşiktaş'ın da bu transferde bir isteği yok. Galatasaray bir pazarlık yaptı ancak benim istediğim rakamla uzlaşamadık. Bu transferden ben vazgeçtim" dedi.
Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yönettiği transfer operasyonunda; Özbek, Cavcav ile bir araya gelerek Galatasaray'ın teklifini masanın üzerine koymuştu. Gençlerbirliği'ne 2 milyon euro + bir de futbolcu öneren Galatasaray'ın teklifi, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 4 milyon euroluk transfer talebine takıldı ve Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi iptal oldu.
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