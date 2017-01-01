Ahmet Çalık transferinde son dakika

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

NTV Spor'un haberine göre, sarı kırmızılılar başkent ekibine yaptığı 1 milyon euroluk teklifini 2 milyon euroya yükseldi. Gençlerbirliği'nin ise milli oyuncu için 3 milyon euro istediği ifade edildi.

Sarı kırmızılı ekip, Ahmet Çalık ile yaptığı ön görüşmeden olumlu sonuç almış ve transfer kulüplerin anlaşmasına kalmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.