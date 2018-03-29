Ahmet Dursun'dan Beşiktaş yönetimine tepki! 'Hainlik mi yaptık?'

Beşiktaş'ın, sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ismiyle görüşmesiyle ilgili olarak çıkan haberlerin ardından Siyah-Beyazlıların eski futbolcusu Ahmet Dursun büyük tepki verdi.

Çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade eden Ahmet Dursun, yapılan görüşmeyi desteklemediğini ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadeler kullanan Dursun, "Üzülerek paylaşmak zorundayım; Beşiktaş'ımıza sportif direktörlük için Serkan Reçber'le görüşüldüğü haberleri var ki doğru, başta ben olmak üzere bu kulübe hizmet vermiş o kadar arkadaşlarımız, ağabeylerimiz dururken, böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil. Bu görevbi yapması gereken kişi, bu kulübü seven, gerçek Beşiktaşlı olmalı. Aksini söyleyen, Beşiktaşlı değildir. Biz ne kötü insanlarmışız. Ne tür hainlik etmişiz. Beşiktaş'a hizmet vermek dışında bir düşüncemiz yok. Keşke yabacılara verdiğiniz değeri, öz evlatlarınıza verseydiniz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Dursun ağız değiştirdi

Kullandığı bu sözlerin ardından sosyal medyada gündem olan Ahmet Dursun, gelen tepkiler üzerine açıklamalarına devam etti. Serkan Reçber'i tanımadığını ifade eden Ahmet Dursun, Reçber'in sportif direktörlük tecrübesinin olması halinde kararın doğru olduğunu sözlerine ekledi:

"Anlamayanlar icin; Serkan Reçber'i tanımam. Tabiki kulüp adına iyi işler yapmasını isterim. Ben öyle bir görev kimseden istemedim. Kimsenin koltuğunda gözüm yok. Sadece bu göreve gelecek olan kişi, bu işi bile Beşiktaşlı birisi olsun istiyorum. Serkan Reçber'in uzmanlığında yorumculuk dışında sportif direktörlük deneyimi var mı? Varsa kesinlikle doğru kişidir."

(Ajansspor)