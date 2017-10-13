Ahmet İlhan Özek: Babel bilerek yapmadı

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde milli futbolcu Ahmet İlhan, Babel'in kırmızı kart pozisyonunu yorumladı.

"Hafta içi 6 yöneticimiz istifa etti ama bu bizi etkilemedi. Beşiktaş'ı iyi analiz yaptık, Beşiktaş'ın nerelerde zaafları var bunları çok iyi değerlendirdik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz hiç ara top vermedik, pozisyon vermedik. Beşiktaş'ın kapalı alanlarda sıkıştığını ve bir şeyler yapamadığını biliyorduk. Biz bunu yaptık. Babel'in bilerek yaptığını düşünmüyorum. Yeni girmiş oyuna, istem dışı bir hareket onun için talihsiz bir hareket oldu ve oyundan atıldı. Hocanın inisiyatifine kalmış ama bize göre kırmızı karttı."