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Ahmet Nur Çebi'nin Demba Ba açıklaması Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Alanyaspor maçından sonra Demba Ba ve Mandzukic hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticileri Demba Ba'nın geri dönmek istediğini belirtti.

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Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 4-1'lik skorla yendiği maçın ardından siyah-beyazlı yöneticiler Ahmet Nur Çebi ile Metin Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.
 
Ahmet Nur Çebi: "Demba Ba, Beşiktaş'a gelmek istiyor"
 
"Daha yolun başındayız, inişler çıkışlar olacaktır. Önemli olan yolun sonunu nasıl göreceğimiz" diyen Ahmet Nur Çebi, transferle ilgili olarak da "Demba Ba gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor. Gittiği günden beri dönmek istiyor" dedi.
 
Metin Albayrak: "Yeni futbolcu alırsak sürpriz olur"
 
Beşiktaşlı Yönetici Metin Albayrak ise şunları söyledi: "Transfer döneminin bitmesine bir hafta var. Futbolcu almış olmak için almak istemiyoruz. Devre arasında arzu ettiğimiz, almak istediğimiz oyuncular boşta değiller. Yeni futbolcu alamayabiliriz. Alırsak da sürpriz olur. Bir iki görüşmemiz var ama olmayabilir. İyi bir Demba Ba'ya kimse hayır diyemez. En büyük çekincemiz sakatlığı. Mario Mandzukic gündemimizde değil."

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