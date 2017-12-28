Ahmet Nur Çebi: Arda Turan hiç gündemimize gelmedi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bay Tahmin programında Arda Turan iddiaları hakkında konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin Arda Turan açıklamaları;

Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili bir konu gündemimizde olmadı. Ben de okuyorum. Kaptan Tolga, Arda ile arkadaş. Beşiktaş'ın menfaati Arda'dan geçiyorsa, başkan ve hoca gerekeni yaparlar. Arda önemli bir futbolcudur. Türkiye'yi temsil ediyor. Takımda Arda Turan'a ihtiyacın olup olmadığı konuşulur, sonra bakılır. Tamamen ihtiyaca olarak belirlenir. Şu ana kadar Arda Turan gündemimize gelmedi.

"TAKIMDAN BİRİ AYRILIRSA..."

Beşiktaş'ta şu anda kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Eğer takımdan ayrılanlar olursa transfer yapabiliriz. Ancak kimse gitmezse transfer yapmayı düşünmüyoruz.

"ETO'O'YU İSTESEK ALIRDIK"

Eto'o'yu resmen istemedik. Muhabbet olarak istedik. Ancak Antalyaspor kapıyı kapattı. Fikret Bey, Antalyaspor Başkanına kırıldı. Nazire yapılırmış gibi hareket ettiler. Biz Eto'o'yu isteseydik alırdık. Art niyetli olsak, Eto'o'nun gönlünü de aklını da çelerdik, ama öyle bir şey yapmadık. Antalyaspor'un rızası olmadan oyuncuyu almak doğru değil. Antalyaspor yola devam istediğini söyledi ve bizim için konu kapandı. İsteseydik, Eto'o sorun çıkarır, bize gelirdi. Ancak bize yakışanı yapmamış olurduk.

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