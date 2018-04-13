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Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın hayrına olan bir sonuç olur inşallah

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, Akhisarspor galibiyetinin ardından şampiyonluk yarışı ve Galatasaray - Başakşehir maçı hakkında yorumda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'un 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde her türlü sürpriz sonuçların alınabileceğini söyledi.
 
Çebi, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, düşmemeye oynayan takımların sayısının çok olduğunu bu nedenle her maçın çekişmeli geçeceğini belirterek, "Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir." dedi.
 
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Çebi, şunları kaydetti:
 
"Biz nasıl Fenerbahçe'yi iyi ağırladıysak, öyle olduğunu düşünüyoruz, aynı şeyi orada göreceğimizi ümit ederek gidiyoruz. Türk futbolunun artık güzelliklere ihtiyacı var. Birbirimizi ağırladığımız, saygı ve sevgiyle birbirimize değer verdiğimiz bir ortamla karşılaşacağımızı orada ümit ediyorum."
 
Çebi, hafta sonu Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı hakkında tahminin ne olduğunun sorulması üzerine "Ben bir tek Beşiktaş maçlarıyla ilgili konuşabilirim." ifadelerini kullandı. Müsabakanın sonucunun şampiyonluk yarışına çok etki edeceğinin hatırlatılması üzerine Çebi, "Çok etki edecek ama onların da taraftarı var burada, ben gönül koyacak bir cümle kurmak istemiyorum. Ama söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş'ın hayrına olan bir sonuç olur inşallah." diye konuştu.

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