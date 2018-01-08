Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'u Fenerbahçe'ye satacaklardı

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferinde Everton ile 28 Milyon Euro'luk bir paket imzaladı ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırdı. Siyah-beyazlılar adına İngiliz ekibiyle görüşmeleri yürüten ise kulübün 2. başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi. Süreci tüm detaylarıyla anlatan Çebi, öncelikle sezon başına döndü. "Crystal Palace kulübünün yöneticileri beni arayıp Cenk'i transfer etmek istediklerini söylediler" diyen Çebi, "12 milyon euro önerdiler. Biz de beklentimizin daha fazla olduğunu kendilerine ilettik. Bu görüşmeler yapılırken transferin bitimine 2 saat vardı, kapttık.

'SONUNDA KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU'

Aradan geçen sürede birçok İngiliz kulübü Cenk'i izledi. Sonucunda da Everton geldi. Sayın başkan yurt dışında olduğu için görüşmeleri benim yürütmemi talep etti. Yılbaşından iki gün önce sportif direktörleri ve kulübün CEO'su ile masaya oturduk. Cenk'in kalmasını istideğimizi ifade ettik ama ısrarcıydılar. Bu esnada Cenk ve babası beni arayıp bu teklifi büyük bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdiler. Ben de hem Cenk hem de Beşiktaş'ın mali menfaatleri açısından görüşmeye devam etmeyi uygun gördüm. Ben pazarlık konusunda iyi ve inatçıyımdır. Başkana da bana olan güveni için teşekkür ederim. 'Ağabey sen nasıl takdir ediyorsan' dedi. Çünkü ben kendimi ispat ettim. Biz Ersan'ı Fikret Bey ile beraber sattık. Atınç'ı ben ikna ettim son dakikada ve sattık. Demba Ba'nın satışında da yan yana mücadele ettik. Dolayısıyla Fikret Bey bu konudaki becerilerimi biliyor. Bu satışlar benim için gurur kaynağı çünkü kazanan Beşiktaş oldu.

'GECE YARISI TELEFONUM ÇALDI'

Ayrıca benim için şu da var. Ben borç ödeyen tarafta olduğum için bir oyuncu satışında alabileceğim 1 kuruşun dahi kulübe ne kadar faydalı olabileceğini biliyorum. O yüzden gecelerimi gündüzlerimi harcıyorum. Gece yarısı telefon çalıyor, kalkıyorsunuz, uyku sersemi adamla konuşuyorsunuz. O anda bezebilir, " Tamam kardeşim, verdim gitti' diyebilirsiniz ama borç ödeyen tarafta da oturduğum için o an onu yapamam. O neden le de can havliyle saldırıyorum" dedi.

TAKAS ÖNERDİLER HEMEN REDDETTİM"

Ahmet Nur Çebi, Everton ile yapılan toplamda 5 güne yayılan görüşmelerin 4 kez kilitlendiğini söylerken "Takas için bir oyuncu da teklif ettiler ama hemen reddettim. Çünkü hiç gündemimizde olmayan bir şey. Onlarda istediğimiz bir oyuncu da yok" açıklamasını yaptı.

'İLK TEKLİF 18 MİLYON EUROYDU'

Çebi, rakamlarım nereden nereye geldiğini kademe kademe söyledi. Çebi, pazarlıklarda rakamların nereden neredeye geldiğini adım adım açıkladı:

"Ben '30 milyon euro düşünüyoruz, ama 28'e de olabilir' dediğimde kaşı taraf 'Aramızda çok fark var. Biz 18 verebiliriz' dedi. 1.1 milyon euro civarındaki Dayanışma Katkı Payı'nı da bizim ödememizi istiyorladı. Sonra onu karşılamayı kabul ettiler. Ardından 20 milyon euroya çıktılar. Sonra 20 milyon euro+2 milyon euro bonus verebileceklerini söylediler. Son olarak da 22 milyon euro+2 milyon euro bonus dediler.

Biz ise '22.5 milyon euro+3 milyon eurodan aşağısını kabul etmeyiz' dedik. Ardından bonusu önce 2.5, sonra da 2 milyon euroya indirdik fakat onlar daha arttıramayacaklarını belirttiler.

'BAŞKAN KONUYU BİTİRDİ'

Pazartesi günü Fikret Bey geldiğinde 'Ağabey gidelim, zaten benim orada işim var. Belki biraz daha bir şey alabiliriz' dedi. Ben de 'Tabii ki başkanım, haklısınız' dedim. Orada yaptığı görüşmenin akabinde 3 milyon euro daha bonusu Cenk'in 25'ten fazla gol atması halinde kontrat süresine bölünerek alabileceğimizi söyledi. 'Bana ağabey bu noktaya geldik, ne diyorsun?' dediğinde ben de kendisine 'Hayırlı olsun' dedim ve konu o şekilde bitti.

'CENK'İ FENERBAHÇE'YE SATACAKLARDI'

2013-2014 sezonunun devre arasında Cenk'le mukavele imzaladıkları dönemi anlatan Çebi, "Cenk'i F.Bahçe'ye vermek istediler, bu yüzden hem Cenk'e hem de bize çok baskı yaptılar. Hiç hoş baskılar da değildi onlar. Hatta bu transfer için çok uğraşan Deniz Atalay beni arayıp 'Bana böyle böyle söylüyorlar' dediğinde "Sen rahat ol kardeşim, ben gerekeni yapar, onlarla konuşurum' deyip İbrahim Kızıl ve kardeşleriyle konuşmuştum. 'Bizimle yöneticimizle böyle konuşamazsınız, haddinizi bilin, Cenk'e yaptığınız baskıya da son verin' demiştim" diye konuştu.

'HOCA 'İSTİYORSA GİTMELİ' DEDİ'

Çebi, Şenol Hoca'nın süreçteki tutumuna değinirken "Başından beri Cenk'in kadrosunda kalmasını istiyordu ama 'Cenk gitmek istiyorsa gitmesi lazım' dedi. Cenk de gitmek istediğini belirtti. O da bizim çocuğumuz. Onun bu isteğini yoksayamazdık" ifadelerini kullandı.

'35 MİLYON EURO'YA SATARIZ DİYEN DE OLDU FAKAT...

Everton'ın pazarlıklarda Cenk'i de zorladığını ifade eden Çebi, "Bizim beklentimiz 25 milyon Euro'nun üzerindeydi. Sonuçta 28 milyon euroluk bir paket imzaladık. Bize '35 milyon euroya , 30 milyona satarız' diyenler de oldu fakat resmi teklif bir tek Everton'dan geldi. Biz menajerlerin söylemleriyle hareket edemeyiz, evrak önemli" şeklinde konuştu.

(Vatan)