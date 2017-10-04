Ahmet Nur Çebi: İnşallah 100 şampiyonluk yaşarız

Gazeteci Salih Keçeci’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yatığı Quality of Magazine dergisinin 100. sayı kutlamasına Beşiktaş yönetimi çıkarma yaptı. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Şişli Günay Restoran’ta yapılan kutlamada hazır bulundu. Mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, medyanın bir ülke için çok önemli olduğunun altını çizerek, “Haberleşme ve iletişim içinde olmanın en önemli yolu basındır. Salih Bey de bizim çok kıymetli bir kardeşimiz. Quality Dergisi’nin 100. sayısını kutluyoruz. Dergilerde bu çok önemlidir. İyi bir mücadelenin ve kararlılığın sembolüdür. Salih kardeşimizin Beşiktaşlı olmasından dolayı gurur duyuyorum ve böyle bir kararlılıkla yol alan birini huzurlarınızda kutlamak istiyorum” dedi. Derginin 100. sayısını Beşiktaş’la bağdaştıran Çebi, “Beşiktaşlılar 100’leri deviriyor. 100. sayı, 100. yaş İnşallah 100 tane de şampiyonluk gelir de torunlarımız ve gelecek nesiller huzurlu ve mutlu günler yaşarlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Ürkmezgil: “Ortak payda Beşiktaş”

Salih Keçeci’yle uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyleyen Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de, “Kendisi çok iyi bir Beşiktaşlı. Çok ortak paydamız var. Beşiktaşlılar’ın gecelerden çok iyi tanıdığı bir isim. Kendisinin dergisini de ben basıyorum ve bundan dolayı gurur duyuyorum. Çok kaliteli bir iş yapıyorlar. Özel bir yakınlığımız var ve Beşiktaşlı birinin dergisini basıyor olmak çok önemli. Bu dönemde hem tirajların azaldığı hem de dergi çeşitliğinin azaldığı bir dönemde yaptığı işi ayakta alkışlıyorum. Nice 100 sayılara. Burada ortak payda Beşiktaş. Beşiktaş da 100. yılını ilk kutlayan takım. İnşallah daha nice 100 sayılar görerek yoluna devam eder” ifadelerini kullandı.

İHA