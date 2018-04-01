Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ahmet Nur Çebi: Maalesef Karabükspor'u da bu hale getirdiler

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının bir çıt daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının bir çıt daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum." dedi. Çebi, Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen ödül törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Çebi, "Spor Yöneticiliği" dalında kendisine verilen ödülden dolayı onur duyduğunu söyledi.

Ligin bitimine az bir süre kaldığını ifade eden Çebi, "Düşme hattındaki takımlar, şampiyon olmak için oynayanlar, ikinci, üçüncü ve beşinci olmak için oynayan takımlar kendi aralarında gerçekten çok ciddi bir mücadele verecekler. Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek için çok erken ama bana göre Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının bir çıt daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum.'' diye konuştu.

Soru üzerine Kardemir Karabükspor ve bazı diğer köklü kulüplerin yaşadığı sorunlara da değinen Çebi, Türk futbolunun sorununun ekonomik kriz olduğunu, her kulübün kapısının önünde bu sorunun bulunduğunu ifade etti.

Kardemir Karabükspor'la ilgili geçmişte her türlü hizmeti yaptıklarını belirten Çebi, şunları kaydetti: "Bu işler nöbet konusudur, sırayla yapılır. Sırası gelen arkadaşların ekonomileriyle uğraşmaları yerine biraz da kalkıp Karabük'ün menfaatleri ve halkının çok değer verdiği Karabükspor'a el atmış olmasını çok arzu ederdim. Ama maalesef onlar kendi ekonomilerine çalıştı. Karabükspor'u da bu hale getirdiler. Kendilerini de buradan kınıyorum. Karabükspor'a tekrar el atıp, sahip çıkıp, tekrar nasıl bu hale getirdilerse eski yerine tekrar borçsuz bir şekilde koymaları gerekir." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin ve Cenderis’te yüzler gülüyor

Afrin ve Cenderis’te yüzler gülüyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA