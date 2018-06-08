Ahmet Nur Çebi: Pepe ile Dünya Kupası'ndan sonra oturur konuşuruz

PORTEKİZ Milli Takımı kampında bulunan tecrübeli oyuncu Pepe’nin, Suudi Arabistan’ın Al-İttihad takımına transfer olacağı şeklindeki söylentiler, Portekiz’de gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekibe geçen sezon Real Madrid’den katılan ve oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Pepe’nin de bu teklifi değerlendirme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi ise bu konuda tek başına bir karar verme yanlısı değil. Pepe ile bir değerlendirme yaptıktan sonra tavrını netleştirecek.

ŞU AN PORTEKİZ’E KONSANTRE

Bu konuda Portekiz basınına konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, satış için açık kapı bıraktı. Ancak Pepe’ye olan saygılarından dolayı oyuncuyla konuşmadan, bu konudaki fikirlerini açıklamayacaklarını bildirdi. Pepe’nin iyi bir profesyonel olduğunu belirten Çebi, “Kendisi Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Şu anda transfere değil, Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Kupadan sonra bir araya gelip, konuşur ve iki taraf açısından da en doğru kararı alırız” diye konuştu.

TAMAMEN DUYGUSAL BAKIYOR!

Beşiktaş’la 2019 sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Pepe, Al-İttihad takımını tamamen ekonomik sebeplerle istiyor. 35 yaşındaki oyuncu son transferini yaparak, kariyerini noktalamak niyetinde. Beşiktaş’ın ise bu transferden 10 milyon euro kazanacağı konuşuluyor. Ancak Siyah-Beyazlı yöneticiler yapılan teklifin mali boyutlarını açıklamadı. Pepe geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maç oynamış ve 2 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

(Aksam)