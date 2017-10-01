Ahmet Nur Çebi: Rakiplerimizin de zorlu maçları var

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında 3 oyuncunun gördüğü kırmızı kartlarla ilgili olarak, "Bugün bir gerçek ortaya çıktı ki görmüş olduğumuz kırmızı kartların bedelini ödedik. İkinci kez bedelini ödemiş olduk. Kırmızı kartlı çocuklarımızın bugün sahada olmamasının handikaplarını yaşadık" dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi, bugün alışık olmadıkları bir Beşiktaş izlediklerini dile getirerek, “Futbolun fıtratında bunlar var. Yolun daha çok başındayız. Böyle çok maç sonuçlarıyla karşılaşabiliriz. Trabzonspor’u da tebrik ederiz. Bugün bir gerçek ortaya çıktı ki görmüş olduğumuz kırmızı kartların bedelini ödedik. İkinci kez bedelini ödemiş olduk. Kırmızı kartlı çocuklarımızın bugün sahada olmamasının handikaplarını yaşadık. Futbolda bunlar var. Önümüzde daha çok maçlar var bekleyip sonuçları göreceğiz” şeklinde konuştu.

“RAKİPLERİMİZİN DE ZOR MAÇLARI VAR”

Rakiplerinin de zor maçlar oynayacağını aktaran Ahmet Nur Çebi, “Önemi yok. Rakiplerimizin de çok zor maçları var. Görüyorsunuz ki diğer takımlar da çok güçlü. Hiç kimse kolay lokma değil. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Hepsi emek veriyorlar. Çok şey değişecektir. Bu bizim için de diğer takımlar için de geçerli” açıklamasını yaptı.

“ONLAR MUTLU OLDUKÇA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ”

Taraftarı mutlu edince kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Çebi, “Herkes mutlu oluyorsa biz onlardan daha çok mutlu oluyoruz ama sonuçlar önemli. Mühim olan buradan çıkıp daha yüksek noktalara gidebilmek. Bugün iyi top oynuyorsunuz yarın kötü top oynuyorsunuz. Maalesef futbolda bunlar var. Bugün aldığımız keyfi yarın sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. Futbolu böyle görmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“POZİTİF OLARAK GÖRÜYORUM”

Mücadelenin 58. dakikasında oyundan alınan Negredo’nun oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki hakkında açıklamalarda bulunan Çebi, şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan hareket hoş değil. Nedeni ve gerekçesine baktığımızda pozitif olarak görüyorum. Oynamak istediklerinden kaynakladığını çok açık görüyoruz.”

“MİLLİ TAKIM BİZİM BAŞ TACIMIZ”

Çebi, siyah-beyazlı takımdan milli takım kadrosuna çağrılan 9 oyuncuyla ilgili de şu ifadelere yer verdi:

“Bu Beşiktaş’a gurur verici bir şeydir. İnşallah çocuklarımız orada başarılı olurlar. Milli takım bizim baş tacımız. Umarız ki orada çok büyük katkı verirler.”