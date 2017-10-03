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Ahmet Nur Çebi: Talisca - Caner kavgasının bize katısı bile olabilir

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından soyunma odasında oyuncuları Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında çıktığı iddia edilen kavgaya ilişkin, 'İkisi de Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır. Olayın bize katkısı bile olabilir. Abartıldı ve büyütüldü.' dedi.

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Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Spor ve İş Zirvesi'nde sonra basın  mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, Caner ve Talisca arasında yaşandığı  ileri sürülen olayla ilgili kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaptıklarını  hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İki futbolcunun birbiriyle olan tartışmaları anlamsız bir şekilde çok  abartılmıştır. Hiç olmadığı şekilde anlatılmıştır. İki futbolcu da arkadaş ve  Beşiktaş'ın başarısı için ter döküyorlar. İkisinin de tek amacı, Beşiktaş'ın  sahadan 3 puanla ayrılması. Maçların oynandığı ve bittiği saatler adrenalin en  yüksek olduğu zamanlar oluyor. Soyunma odaları da insanların en üzgün ve neşeli  olduğu saatlerdir. Bu süreçte insanlar da patlama olabilir. Genç çocuklar.  Pozitif bakıyorum. İkisi de Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır. Olayın  bize katısı bile olabilir. Abartıldı ve büyütüldü."

"Puan farkını önemsemiyorum"

Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisine  düşmelerinin önemli olmadığını aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, ligin uzun bir maraton olduğunu  aktararak, "Bu dönemlerde şampiyonlar belli olmuş olsaydı, lig devam etmezdi.  Dolayısıyla liderle aradaki puan farkı hiçbir şey değil. Onların da bizim  oynadığımız güçlü rakiplerle yapacağı maçlar var. Farkı kapatmayı bırakın, ikinci  sıradaki takım lider ekibin önüne de geçebilir. Puan farkını hiç önemsemiyorum."  şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Brezilya'da olma sebebinin  sorulması üzerine Çebi, "Transferler gizli yürütülür. Bazen başkan yöneticilerle  bile paylaşmaz bunu. Çok yakında yapılacak bir transferle ilgili gidildiğini  sanmıyorum." cevabını verdi.

Süper Lig'de her takımın hakemlerden şikayetçi olduğunu dile getiren  Çebi, şunları kaydetti:

"Hakemlerimizin bilinçli olarak bir tarafı desteklemesi söz konusu  değil. Böyle olsa herkes şikayetçi olmaz. Hakemler de birer insan. Video Yardımcı  Hakem Sistemi'ne süratle geçilmesi gerek. Tek çıkış yolu bu. Hakemlere yapılan  eziyete ve kulüplerin kayıplarına da günah."

Yabancı futbolcu sayısıyla da ilgili görüşlerini anlatan Çebi, "14'den  10'a düşürdüğünüz zaman, o farkı Türk futbolcularla kapatacaksınız. Altyapıyı  düzeltmeden o katkıyı külüpler alamazlar. Bunu planlamaları gerek. Altyapıları  1-3 sene içinde düzeltecekler. Sonra istediklerini yapsınlar. Aksi durumda bu  kulüpleri zaafiyete uğratır." diyerek sözlerini tamamladı.

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