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Ahmet Nur Çebi: Demba Ba bizim misafirimiz

Beşiktaş 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi, Demba Ba hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının, ilk bölüme oranla daha zor geçeceğini söyledi.
 
Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, tüm takımların devre arasında iyi hazırlandığını belirterek, "Hem teknik anlamda hem transferler anlamında ligdeki tüm takımların hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. İkinci devre çok daha heyecanlı geçecektir. İlk devredeki kadar rahat bir ortam beklemiyorum." diye konuştu.
 
"Demba Ba şu anda misafirimiz"
 
Ahmet Nur Çebi, transferi için görüşmelere başladıklarını duyurdukları Senegalli futbolcu Demba Ba konusunda net konuşmaktan kaçındı.
 
Çebi, Demba Ba ile ilgili bir soru üzerine, "Demba Ba şu anda bizim misafirimiz. Bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Yapılan bildirim bir şey ifade ediyor ama sonuçlanması önemli." şeklinde görüş belirtti.
 
Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarların, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için yaptığı tezahüratlarla ilgili bir soruya ise "Ben bir şey duymadım." cevabını verdi.

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