Ahmet Nur Çebi'den Samuel Eto'o açıklaması

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boluspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çebi, Eto'o konusunda bilgisi olmadığını belirtirken, "Eto'o konusu transfer konusudur. Transferi genelde gizli yürütüyoruz, konuşulması doğru değil. Eto'o konusunda benim haberim yok, samimi söylüyorum, haberim yok. Transfer konusunu gizli yürütüyor kulüp" ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın takımda kalacağını belirten idareci, "Birileri anlaştık der, birileri anlaşmadık der. Transfer cilveli bir iştir. Bence Quaresma bizim oyuncumuz ve bizde kalmaya devam edecek" dedi.

2016'dan iyi anıları olmadığını belirten yönetici, "2016'da yaşanan çok talihsizlikler var. Şehitlerimiz var, Dinamo Kiev faciası var. hafızamda bunlar kaldı. İnşallah 2017'de daha mutlu olduğumuz günler görürüz" diye konuştu.