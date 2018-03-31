Ahmet Oğuz, Yeni Malatyaspor maçındaki bir frikikte barajın arkasına yattı ama pozisyon golle sonuçlandı
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında, Başkent ekibinin sağ beki Ahmet Oğuz, takımının kurduğu barajın arkasında yere yattı ancak hakem Arda Kardeşler tecrübeli oyuncunun yerden kalkmasını söyledi. Frikiği kullanan Aytaç Kara topu ağlara gönderdi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı, ilginç görüntülere sahne oldu.
Karşılaşma 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile giderken ev sahibi ekip tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Gençlerbirliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz, barajın arkasına uzandı ve yerden yapılacak vuruşa karşı olası golü engellemek istedi.
Ancak hakem Arda Kardeşler, Ahmet Oğuz'u uyardı ve tecrübeli oyuncunun ayağa kalkmasını söyledi. Daha sonra topun başına geçen Aytaç Kara, sağ köşeden ağları buldu ve takımı adına 1-1'lik eşitliği sağladı.
(Ajansspor)
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