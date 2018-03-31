Ahmet Oğuz, Yeni Malatyaspor maçındaki bir frikikte barajın arkasına yattı ama pozisyon golle sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı, ilginç görüntülere sahne oldu.

Karşılaşma 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile giderken ev sahibi ekip tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Gençlerbirliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz, barajın arkasına uzandı ve yerden yapılacak vuruşa karşı olası golü engellemek istedi.

Ancak hakem Arda Kardeşler, Ahmet Oğuz'u uyardı ve tecrübeli oyuncunun ayağa kalkmasını söyledi. Daha sonra topun başına geçen Aytaç Kara, sağ köşeden ağları buldu ve takımı adına 1-1'lik eşitliği sağladı.

(Ajansspor)