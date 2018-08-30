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Ahmet Ürkmezgil: Transferde gerekli çalışmalar yapılacaktır

Beşiktaş genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, 3-0 kazanılan Partizan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Partizan'ı 3-0 yendiği maçın ardından Beşiktaş genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ürkmezgil, maçın ardından şu sözleri kullandı;

''OĞUZHAN'IN ÜZERİNDE GEREKSİZ BASKI VARDI''

Takımımız çok iyi mücadele etti. Karşımızda çok koşan ve sert bir takım vardı. İkinci golle birlikte takım daha rahatladı. Pepe, golcülüğe soyundu sanırım. Oğuzhan'ın golü de çok klastı. Çok sevindim gol atmasına. Üstünde gereksiz bir baskı vardı.

''TRANSFER OLURSA OLUR, OLMAZSA OLMAZ''

Başkanımız başta olmak üzere transfer için gerekli arkadaşlar uğraşıyor. Şartlar elverişli olursa olacaktır, olmazsa olmayacaktır. Olmazsa bu kadro ile devam ederiz. Hocamızın da istediği, yönetimin de istediği oyuncularla gerekilen çalışmalar yapılacaktır.

(Sporx)

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