Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Kasımpaşa, rakibini ilk 15 dakikada bulduğu 3 golle 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Titi, 13. dakikada Adem Büyük ve 16. dakikada Pavelka kaydetti. Gençlerbirliğinde teknik direktör Ümit Özat, 20. dakikada iki oyuncu değişikliği yapmasına karşın maçın sonucunu değiştiremedi.
 
Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük, Koita
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Orhan Şam, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Dk. 20 Rantie), Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 20 Matei), Muric
Goller: Dk. 5 Titi (Penaltıdan), Dk. 13 Adem Büyük, Dk. 16 Pavelka (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 3 Orhan Şam, Dk. 40 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 30 Adem Büyük (Kasımpaşa)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

F-35'lere milli füze SOM-J

F-35'lere milli füze SOM-J

Sabri gol attı, sosyal medya yıkıldı

Sabri gol attı, sosyal medya yıkıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA