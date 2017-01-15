Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3-0
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
- Fanatik
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Kasımpaşa, rakibini ilk 15 dakikada bulduğu 3 golle 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Titi, 13. dakikada Adem Büyük ve 16. dakikada Pavelka kaydetti. Gençlerbirliğinde teknik direktör Ümit Özat, 20. dakikada iki oyuncu değişikliği yapmasına karşın maçın sonucunu değiştiremedi.
Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük, Koita
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Orhan Şam, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Dk. 20 Rantie), Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 20 Matei), Muric
Goller: Dk. 5 Titi (Penaltıdan), Dk. 13 Adem Büyük, Dk. 16 Pavelka (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 3 Orhan Şam, Dk. 40 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 30 Adem Büyük (Kasımpaşa)
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