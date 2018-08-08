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Ahmethan Köse Kırklarelispor'da

Fenerbahçe'de geçen yıl sezon başında Vardar maçında forma giyen Ahmethan Köse, Kırklarelispor'a transfer oldu.

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Fenerbahçe formasıyla geçen sezon UEFA Kupası'ndaki Vardar sınavında forma giyen Ahmethan Köse, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a transfer oldu. 

Yeşil-beyazlı kulüp geçen sezon F.Bahçe'den Boluspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.

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