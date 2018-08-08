Ahmethan Köse Kırklarelispor'da
Fenerbahçe'de geçen yıl sezon başında Vardar maçında forma giyen Ahmethan Köse, Kırklarelispor'a transfer oldu.
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon UEFA Kupası'ndaki Vardar sınavında forma giyen Ahmethan Köse, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a transfer oldu.
Yeşil-beyazlı kulüp geçen sezon F.Bahçe'den Boluspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.
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