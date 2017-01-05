Ajax'ın yıldızı Çin'e transfer oldu
Ajax'ta forma giyen Nemanja Gudelj, Çin Ligi takımlarından Tianjin Teda'ya transfer oldu.
Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ta forma giyen Sırp oyuncu Nemanja Gudelj Çin Ligi takımlarından Tianjin Teda'ya transfer oldu.
Ajax'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Tianjin Teda ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, oyuncunun transfer bedeli hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu sezon Ajax'la 13 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı adına 2 gol kaydetti.
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